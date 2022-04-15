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Филипп Киркоров обрадовался, что иностранные бренды ушли из России

Филипп Киркоров обрадовался, что иностранные бренды ушли из России
Певец Филипп Киркоров признался, что теперь может сэкономить. Артист заявил, что в его шопоголизме не было ничего хорошего, кроме серьезной траты денег. В то же время он заметил, что приобретал эксклюзивные костюмы и наряды, чтобы снимать свои клипы. Это, как он заметил, вложение в творчество. Как сказал Киркоров, за тридцать лет на сцене он никогда не появлялся на концертах в одном и том же сереньком костюме. По его словам, он даже в мыслях не может представить, что выйдет на сцену сразу из машины, не переодеваясь, сообщает «Комсомольская правда».
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Сейчас, когда иностранные бренды нам запретили поставки, я даже перекрестился. Слава богу, теперь потрачу деньги на постановку юбилейного шоу», сказал Филипп Киркоров Напомним, что Филипп Киркоров — один из главных модников на российской эстраде. У него в гардеробе огромное количество всевозможных костюмов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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