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Филипп Киркоров рассказал о детях от Анастасии Стоцкой

Филипп Киркоров рассказал о детях от Анастасии Стоцкой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношения с артисткой. Вот уже много лет в светских кругах ходит слух о том, что Анастасия Стоцкая воспитывает сына, которого родила от Филиппа Киркорова. Публика никак не могла найти другой объяснение тому факту, что ребенок певицы очень похож на короля поп-сцены и является «клоном» его сына Мартина. В своем недавнем интервью Киркоров подтвердил, что Стоцкая была его большой любовью. Его связывает с певицей невероятная история отношений. «Стоцкая — это нечто особенное в моей жизни. Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то», — говорит певец.
Филипп Киркоров с Анастасией Стоцкой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Если бы всё сложилось, то это была бы одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Филипп рассказал об особенной связи с Анастасией, которая, по его мнению, объясняет сходство её сына с ним. «Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты», — поделился Киркоров с «КП».  Сама Стоцкая ранее говорила, что отцом её детей является Cергей Абгарян, с которым она развелась в 2019 году. Звезда мюзиклов, кстати, больше года скрывала свой развод. Рассказать о разрыве с ресторатором ей пришлось из-за нового романа. Сейчас она находится в отношениях с Александром Казьминым, её коллегой по шоу «Шахматы».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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