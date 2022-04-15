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Генерал Шаманов рассказал, почему необходимо довести до конца спецоперацию

Генерал Шаманов рассказал, почему необходимо довести до конца спецоперацию

Тема: Военная операция на Украине


16:53  Автор: Руслан Грудцинов



Если сейчас не решить вопросы демилитаризации и денацификации Украины, то будущим поколениям российских солдат и офицеров придется вновь к ним возвращаться. Такое мнение высказал генерал-полковник, герой РФ Владимир Шаманов в комментарии АиФ.ru.

По словам Шаманова, перед военными стоит задача лишить украинскую сторону опасного для России военного потенциала, однако это невозможно сделать в рамках всего лишь двух областей. Он рассказал, что военный потенциал Украины сосредоточен в Киевской, в Черниговской и во Львовской областях — там, где располагались склады, аэродромы, базы Советской Армии.

«Если начал дело, то его надо доводить до конца», — заявил Шаманов.

12 апреля Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные могут быстрее выполнять задачи в ходе спецоперации на Украине, однако тогда это приведет к росту числа жертв. По словам главы государства, основная задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя человеческие потери.

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#армия #Украина


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По материалам: pnp.ru

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