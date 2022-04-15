Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной

Продюсер Иосиф Пригожин прошелся по актрисе. В глазах многих коллег Чулпан Хаматова, нелестно высказывающаяся в адрес России, выглядит предательницей. На днях общественность была шокирована тем, что звание народной артистки РФ, полученное в 2012 году, звезда назвала бредятиной... Публика пытается понять поведение Хаматовой, которая родилась, работала и заслужила признание в России, но недавно, переехав в Латвию, стала говорить о родной стране ужасные вещи. «Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях», — откровенничала 46-летняя Хаматова в интервью латвийским журналистам.Иосиф Пригожин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поговаривают, якобы Чулпан эмигрировала ради спасения заграничной недвижимости, сама она предпочитает не комментировать ситуацию. Вернется ли Хаматова в Россию в ближайшем будущем или нет — покажет время, а пока звездные коллеги продолжают возмущаться. Продюсер Иосиф Пригожин нашел свое объяснение словам Чулпан. «За любовь, которую мы испытывали к ней, такой плевок... Шок! Что с ней, она нюхает что ли?!» — недоумевает продюсер. Скандал не обошел стороной актер и шоумен Вячеслав Манучаров. «Актриса призналась латвийскому телевидению, что все 10 лет, будучи народной артисткой России, считала это звание бредятиной и даже стеснялась этого факта своей биографии. Вообще, для актрис свойственно желание понравиться. Но здесь желание отдаться уже больше чем просто профессиональная деформация. Это деформация человеческая. Не знаю, как у вас, но у меня возникло чувство мерзкого отвращения. Отвращение, которое испытывают, когда кто-то публично оскорбляет твою мать, отвращение, когда кто-то заискивает перед тем, кто его презирает и никогда не полюбит... Если это признание в виде звания так тебя коробило и терзало, зачем ты его просила, получила и 10 лет носила?! Ведь это не флаер, который всучили у метро! Невероятная гадость!» — не на шутку разошелся 40-летний Манучаров.