Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной

Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Продюсер Иосиф Пригожин прошелся по актрисе. В глазах многих коллег Чулпан Хаматова, нелестно высказывающаяся в адрес России, выглядит предательницей. На днях общественность была шокирована тем, что звание народной артистки РФ, полученное в 2012 году, звезда назвала бредятиной... Публика пытается понять поведение Хаматовой, которая родилась, работала и заслужила признание в России, но недавно, переехав в Латвию, стала говорить о родной стране ужасные вещи. «Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях», — откровенничала 46-летняя Хаматова в интервью латвийским журналистам.
Иосиф Пригожин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Поговаривают, якобы Чулпан эмигрировала ради спасения заграничной недвижимости, сама она предпочитает не комментировать ситуацию. Вернется ли Хаматова в Россию в ближайшем будущем или нет — покажет время, а пока звездные коллеги продолжают возмущаться. Продюсер Иосиф Пригожин нашел свое объяснение словам Чулпан. «За любовь, которую мы испытывали к ней, такой плевок... Шок! Что с ней, она нюхает что ли?!» — недоумевает продюсер. Скандал не обошел стороной актер и шоумен Вячеслав Манучаров. «Актриса призналась латвийскому телевидению, что все 10 лет, будучи народной артисткой России, считала это звание бредятиной и даже стеснялась этого факта своей биографии. Вообще, для актрис свойственно желание понравиться. Но здесь желание отдаться уже больше чем просто профессиональная деформация. Это деформация человеческая. Не знаю, как у вас, но у меня возникло чувство мерзкого отвращения. Отвращение, которое испытывают, когда кто-то публично оскорбляет твою мать, отвращение, когда кто-то заискивает перед тем, кто его презирает и никогда не полюбит... Если это признание в виде звания так тебя коробило и терзало, зачем ты его просила, получила и 10 лет носила?! Ведь это не флаер, который всучили у метро! Невероятная гадость!» — не на шутку разошелся 40-летний Манучаров.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина Орбакайте
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина
Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу с сексизмом
Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу
Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые слухи
Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые
SOC Investment Group призывает акционеров Activision голосовать против сделки с Microsoft
SOC Investment Group призывает акционеров Activision голосовать
Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр Xbox
Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр
Леонид Агутин выразил свою любовь к отцу
Леонид Агутин выразил свою любовь к отцу
Анастасия Волочкова заявила, что может пить сколько угодно
Анастасия Волочкова заявила, что может пить сколько угодно
Виктория Боня рассказала, как хочет умереть
Виктория Боня рассказала, как хочет умереть
Эдгард Запашный рассказал, как надо поступать со сбежавшими звездами
Эдгард Запашный рассказал, как надо поступать со сбежавшими звездами
Московский салон красоты стал принимать сумки Chanel в качестве оплаты
Московский салон красоты стал принимать сумки Chanel в качестве оплаты
Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна
Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна

Топ на сегодня

Какие станки нужны для проведения ремонтных работ по дереву
Какие станки нужны для проведения ремонтных работ по дереву
Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь
Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь
Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась новая демо-версия
Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась
Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе
Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции

Еще по теме

Известный ведущий публично оскорбил Чулпан Хаматову
Эдгард Запашный прошелся по Чулпан Хаматовой
Иосиф Пригожин высказался о запрете въезда в Латвию артистам
Иосиф Пригожин прошелся по Максу Барских