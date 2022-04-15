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Ирина Хакамада показала подарок на день рождения от особенной дочери

Ирина Хакамада показала подарок на день рождения от особенной дочери
Политик и писательница Ирина Хакамада отметила накануне 67-летие. Судя по всему, праздник она не устраивала, зато показала подарок от дочери. Известная писательница, политик, лайф-коуч Ирина Хакамада растит особенную дочь. Марии 24 года. Девушка с синдромом Дауна разрабатывает принты для одежды и аксессуаров, участвуя в проекте под названием «Наивно? Очень». Проект создан, чтобы помочь людям с особенностями развития найти свое место в жизни. Мария Сиротинская с удовольствием пробует себя в роли дизайнера. Она решила сделать маме эксклюзивный подарок. Накануне, 13 апреля Ирине Хакамаде исполнилось 67 лет. Именинница показала подарок от дочери. Ирина запечатлелась в футболки с принтом, который нарисовала ее дочь Мария.
Ирина Хакамада с дочерью Марией «Я не отмечаю дни рождения. Мне кажется, что это пустая трата времени. Для меня этот день ничем не отличается от других. В некотором роде каждый день — день рождения. Вы просыпаетесь утром, все свежо и ново, и главное, чтобы этот новый день принес вам что-то важное», - процитировала слова Далай-Ламы Хакамада. Напомним, Ирина Хакамада была замужем за Владимиром Сиротинским. В 1997 году они стали родителями особенной дочери. Мария появилась на свет с синдромом Дауна. В 2004 году у девочки был обнаружен лейкоз. Однако врачам удалось вылечить ребенка. Долгое время писательница скрывала дочь, пояснив позже, что желала оградить наследницу от лишнего внимания общественности. Сейчас Мария Сиротинская ведет активный образ жизни. Девушка успешно работает моделью единственного в стране инклюзивного агентства. Также играет в театре, танцует, занимается плаванием и учит иностранные языки. Ирина Хакамада восхищается наследницей и многому у нее учится.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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