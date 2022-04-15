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Известная певица прошлась по Филиппу Киркорову

Известная певица прошлась по Филиппу Киркорову
Полякова обиделась на певца Филиппа Киркорова. Украинская певица Ольга Полякова в интервью украинским СМИ заявила, что ее бывший друг поп-король Филипп Киркоров просто испарился в последние месяцы. «Ни один человек из России мне не позвонил. Не спросил, как я себя чувствую. Мне часто говорят: «Да что же ты с Филиппом Киркоровым обнималась. Теперь что?» И он не позвонил. Никто не позвонил. Никто не спросил, как твои дети. Как тебе помочь. Никто из шоу-бизнеса», сказала Ольга Полякова.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Ольга Полякова, такие как Филипп Киркоров просто боятся. «Эта тема страусинного поведения. Когда ты не хочешь ничего знать. Если ты знаешь и слышишь, то приходится что-то делать», — заявила Ольга Полякова. Ранее Ольга Полякова сообщила, что сбежала из родной Украины во Францию. Она живет вместе с журналисткой Вероникой Белоцерковской, на которую в России заведено уголовное дело.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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