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Эдгард Запашный рассказал, как надо поступать со сбежавшими звездами

Эдгард Запашный рассказал, как надо поступать со сбежавшими звездами
Дрессировщик Эдгард Запашный предложил оригинальное решение. Народный артист России, звезда цирка предлагает не спускать с рук оскорбления от звезд, которые покинули страну и из-за рубежа оскорбляют ее и россиян. Например, уже такими выпадами отметились Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева.
Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Запашный напомнил пример с Веркой Сердючкой. Артист Андрей Данилко в 2008 году на «Евровидении» выбрал неудачную песню, после чего стал нерукопожатным в российском шоу-бизнесе. «Я прекрасно помню, как всей страной его стали игнорировать на многие годы вперед, мы перестали приглашать его на всякие концерты. Это было правильно. Вот так, наверное, надо почаще себя вести, — цитирует Запашного Пятый канал. — Люди должны нести ответственность за свои слова, а то так легко позволять себе все что угодно и при всем при этом оставаться в полном шоколаде».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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