Эдгард Запашный рассказал, как надо поступать со сбежавшими звездами

Дрессировщик Эдгард Запашный предложил оригинальное решение. Народный артист России, звезда цирка предлагает не спускать с рук оскорбления от звезд, которые покинули страну и из-за рубежа оскорбляют ее и россиян. Например, уже такими выпадами отметились Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева.Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Запашный напомнил пример с Веркой Сердючкой. Артист Андрей Данилко в 2008 году на «Евровидении» выбрал неудачную песню, после чего стал нерукопожатным в российском шоу-бизнесе. «Я прекрасно помню, как всей страной его стали игнорировать на многие годы вперед, мы перестали приглашать его на всякие концерты. Это было правильно. Вот так, наверное, надо почаще себя вести, — цитирует Запашного Пятый канал. — Люди должны нести ответственность за свои слова, а то так легко позволять себе все что угодно и при всем при этом оставаться в полном шоколаде».