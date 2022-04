Эти 4 игры уже сегодня покинут подписку Game Pass

Вадим Карасев





Сегодня, 15 апреля, подписка Game Pass лишится 4 игр, о чем компания Microsoft предупреждала заранее. Среди удаляемых проектов есть пара действительно интересных, которые сегодня есть последняя возможность купить со скидками для подписчиков Game Pass.

Эти 4 игры сегодня убирают из Game Pass:

MLB The Show 21 (Xbox, xCloud)Rain On Your Parade (Xbox, PC, xCloud)The Long Dark (Xbox, PC, xCloud)Pathway (PC)