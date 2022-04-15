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Катя Гордон на женском форуме объявила, что ждет третьего ребенка

Катя Гордон на женском форуме объявила, что ждет третьего ребенка
41-летняя адвокат и правозащитник Катя Гордон выступила на женском форуме Synergy Woman Forum, который состоялся 14 апреля в Vegas City Hall, где и сообщила радостную новость. Бывшая жена Александра Гордона выступала на сцене с докладом, который имел простое и лаконичное название: «Легкий способ бросить страдать». Катя по-настоящему зажгла зал, она выступала ярко и динамично. Ключевая ее мысль — всем людям стоит прекратить думать о том, что они уникальные. «Запомните классную мысль. Вы все — пыль. Не верьте тем, кто говорит вам, что вы уникальные — они хотят сыграть на ваших комплексах», - высказалась Гордон. Но главное, что сказала Катя — последние два года она чувствует себя абсолютно счастливой. «У меня классный муж, я жду третьего ребенка», — заявила Гордон. Естественно, зрители поздравили ее с грядущим пополнением в семействе.
Катя Гордон на Synergy Woman Forum Стоит отметить, что после выступления Гордон вышла к пресс-волу, а за ней из зала хлынула целая толпа поклонников. С каждым из них Катя поговорила, сфотографировалась и дала желающим автограф. Бизнесвумен отпустили с Synergy Woman Forum только через полчаса. Отметим, что также на форуме выступила Ирина Хакамада, Мария Бессонова, Седа Каспарова, Ирина Троска и многие другие успешные женщины.
Катя Гордон с мужем «Семья - зона моей безопасности. В семью входят муж, дети, родители, родня, друзья. Я думаю, что главное мое достижение - это именно моя семья, мое умения собрать людей вокруг и любить их всем сердцем», - признавалась ранее правозащитница. Напомним, не так давно Катя Гордон вышла замуж за своего избранника, бизнесмена Виктора Хархалиса. Этот брак стал для нее третьим по счету. Ранее Катя Гордон была замужем. Первым ее мужем был телеведущий Александр Гордон, вторым — адвокат Сергей Жорин. Катя Гордон — мама двух сыновей — Даниила и Серафима.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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