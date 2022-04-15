Куда жаловаться бизнесмену на незаконные проверки

Попытаться отменить решение контрольных органов можно на портале госуслуг, а также на сайте корпорации МСП

09:00 Автор: Валерий Филоненко

Отмена плановых проверок — приятная весть для бизнеса, но не совсем обнадеживающая для армии контролеров, масштабы деятельности которой значительно сократятся до конца года. Согласятся ли они с этим и не станут ли по старой памяти тормошить вопреки законодательным установкам добросовестных предпринимателей? «Парламентская газета» выясняла, что делать, если инспектор пришел к вам с проверкой без всяких на то оснований, да еще и принял несправедливое решение.

Бизнесу это понравилось

По данным Агентства стратегических инициатив, в период пандемии объявленный мораторий на проверки помог предпринимателям сэкономить до 300 миллиардов рублей.

Недавно президент Владимир Путин поддержал продление антикризисной меры поддержки бизнеса в условиях нынешних санкций Запада: мораторий на плановые проверки утвержден в марте федеральным законом №46-ФЗ. Также мера подкрепляется правительственным постановлением от 10 марта №336.

Согласно документу, все плановые проверки компаний и индивидуальных предпринимателей до конца 2022 года проводиться не будут, но речь идет только о государственном и муниципальном контроле. При этом внеплановые проверки должны быть согласованы с прокуратурой. Основанием для их проведения могут стать непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью россиян, угроза обороне страны и безопасности государства, а также угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Где искать управу на нарушителей моратория

Корпорация «МСП»

В теории предприниматели могут радоваться очередному административному послаблению, но как оно сложится на практике — пока не известно. Ведь проверяющих в регионах бывает больше, чем тех, кто производит продукцию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты 13 апреля. Творят в регионах, что хотят, контроля над собой не чувствуют, уточнила спикер, предложив подумать над серьезной реформой контрольно-надзорной деятельности.

После такого предостережения, удивляться возможному своеволию контрольных ведомств даже в условиях моратория не приходится.

Поэтому, если к вам пришли проверяющие и все их действия, по-вашему, нарушают условия моратория, то имеете полное право обратиться за помощью в Корпорацию «МСП». На сайте ведомства есть специальная форма для такого обращения. Заполните ее и отправьте.

Как сообщает ТАСС, мера вполне действенная: совместно с Генпрокуратурой с апреля 2020 года Корпорация «МСП» уже добилась отмены сотни результатов проверок, проведенных во время пандемийного моратория.





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Портал госуслуг

Обжаловать результаты проверки, нарушающей мораторий, можно и на портале госуслуг. Для этого необходимо зайти в раздел «Жалоба на решения контрольных органов», а затем спуститься ниже, в раздел «Жалоба на нарушение моратория на проверки».

Потом следует указать учетный номер обжалуемой проверки. Выбрать его можно из предлагаемого списка Единого реестра контрольных (надзорных) проверок. Здесь же нужно описать суть претензий к проверяющим, приложив необходимые материалы. Если нужно приостановить исполнение обжалуемого решения или вы по объективным причинам пропустили срок подачи жалобы, также нужно сообщить об этом.

После выполнения всех перечисленных процедур жалобу можно отправлять. При этом организация перед отправкой должна подписать жалобу электронной подписью.

В течение суток должно прийти уведомление о ее регистрации.

Этапы рассмотрения жалобы

Жалоба зарегистрирована

Рассматривать жалобу будут в течение 5 рабочих дней, после чего примут решение, принимать ли ее в работу. Если оснований для отказа нет, жалобу примут. В противном случае — направят мотивированный отказ.

Жалоба взята в работу

Срок рассмотрения жалобы — не более 20 рабочих дней. Срок может быть однократно продлен, но не более чем на 20 рабочих дней. На этом этапе уполномоченный орган в течение двух рабочих дней принимает решение о приостановлении обжалуемого решения, если ранее подали соответствующее ходатайство.

Получено решение по жалобе

По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

Кто вправе подать жалобу

оставить жалобу без удовлетворения;полностью или частично отменить решение контрольного органа;отменить решение проверяющих и принять новое решение;признать действия должностных лиц — контролеров незаконными.

Организации, ИП или россияне, в отношении которых органы контроля вынесли юридически значимое решение.

Что понадобится для обжалования:

На что можно жаловаться

учетный номер обжалуемой проверки;материалы, подтверждающие ваши доводы;электронная подпись руководителя организации или его доверенного лица.

На действия или бездействие инспектора либо вынесенный по итогам проверки акт, предписание или решение.

Основания подачи жалобы:

нарушена процедура проведения проверки;не согласен с нарушениями, вынесенными в акте проверки;нарушен порядок назначения проверки;не согласен с действиями должностного лица в рамках проверки;не согласен с назначенными мерами;не согласен с принятым решением по жалобе.

#бизнес

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