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Леонид Агутин выразил свою любовь к отцу

Леонид Агутин выразил свою любовь к отцу
Певец Леонид Агутин трогательно поздравил папу с днем рождения.   Артист 15 апреля поздравил с днем рождения своего отца Николая Петровича, которому исполнилось 87 лет. Артист обратился к родителю в своем Telegram-канале, напомнив о его возрасте и поразительном характере, которым все не перестают восхищаться. «Батя, 87! Не то чтобы я не заметил, как пролетело это время, но всё равно как-то быстро. Ты самый старший в нашей семье, но самый позитивный и энергичный! Парадокс, но факт. Я никогда не слышал от тебя жалоб, уныния и отчаяния, что бы ни было. Люблю, горжусь, дорожу, уважаю и равняюсь! Живи всегда!», — написал музыкант. Как известно, отец Агутина – известный советский композитор, поэт и певец. В свое время он выступал с ВИА «Голубые гитары» и порядка 30 лет проработал концертным директором у различных коллективов, к примеру, у Жени Белоусова, «Веселых ребят», выступавших на тот момент с Аллой Пугачевой, и «Песняров».
Леонид Агутин с отцом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Преуспел Николай Петрович не только в профессиональном плане, но и на личном фронте. Агутин-отец известен своей невероятной любвеобильностью. В отличие от сына, у которого за плечами всего два брака, он четырежды играл свадьбы и, по слухам, не так давно вновь отправился под венец. Достоверно известно, что Николай Петрович в очередной раз развелся в 2014 году, прожив 10 лет с избранницей по имени Алла, которая была его младше на целых 50 лет. Но долго в одиночестве музыкант не оставался, спустя год появилась информация, что у него роман с соседкой Ниной. С ней Николай Петрович вскоре расстался и вышел в свет с другой молодой особой и похвастался, что даже сын ему завидует.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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