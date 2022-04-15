Марс в Знаке Рыб 15 апреля 2022 года: конфликт стихий, соблазны и риски

Вадим Карасев

15 апреля Марс совершает свой очередной транзит по Знакам Зодиака. На этот раз он окажется в Рыбах, что сделает нашу жизнь намного сложнее. Астрологи рассказали, что именно произойдет в этот день.

15 числа Марс окажется в самом неблагоприятном для себя положении. В Рыбах эта планета порождает диссонанс и дисгармонию, поскольку является источником силы Огня, а Рыбы принадлежат стихии Воды. Сам день перехода будет очень опасным, но в последующие несколько дней также будет ощущаться сильное негативное влияние планеты. В целом Марс пробудет в Рыбах аж до 23 мая. Пользуйтесь в это время сильными оберегами от всякого зла, чтобы не допустить появления проблем.

Чем чревато пребывание Марса в Рыбах

В день перехода (особенно в сам этот день) и в последующий месяц нас всех ожидает расцвет обмана. Астрологи считают, что люди будут гораздо чаще прибегать к хитрости и обману ради достижения целей и ради наживы. Само собой, кому-то придется почувствовать все это на себе. Можно будет легко нарваться на мошенников, причем не только в реальной жизни, но и в социальных сетях, в мессенджерах.

Повышение агрессии. В этот период, а в особенности 15 и 16 числа люди будут очень агрессивными, крайне злопамятными и токсичными. Опасайтесь тех, кто пытается манипулировать чувствами. Много лжи будет во всех отношениях — как в деловых, так и в любовных, дружеских.

Сильнейший внутренний диссонанс. Большинство людей планеты в этот отрезок времени почувствует, что нужно что-то менять. Уже 15 числа появится острое и крайне неприятное ощущение собственной бесполезности и слабости, малозначительности. Всё это лишь мысли. На самом деле никто не станет хуже. Изменится лишь отношение люде к самим себе. Многие станут очень придирчивыми, склонными к самокопанию, самоанализу и апатии.

Не исключено, что в то время, пока Марс в Рыбах, многие будут испытывать сильные приступы паники без особого повода. Любая, даже самая маленькая проблема может заставить нас думать, что весь мир рушится.

Не бойтесь, ведь со всем этим можно справиться, если следовать рекомендациям, описанным далее.

Советы астрологов на период с 15 апреля по 23 мая

Во-первых, старайтесь действовать осторожно. Доверяйте только самым проверенным людям, которые точно вас не смогут обмануть. Это очень важно, поскольку даже хорошие товарищи и знакомые могут огорчить вас и разочаровать своим эгоизмом или предательством.

Будьте особенно осторожными в обращении с деньгами. Не покупайте ничего сверхдорогого и старайтесь экономить средства. Если вы этого не сделаете, покупка какой-то вещи может обернуться фиаско — они сломается или попросту разочарует вас.

Третий совет: ни в коем случае не ругайтесь с людьми и не вступайте в конфликты. Дело в том, что даже малая ссора может привести к серьезным негативным последствиям. С 15 апреля по 23 мая люди легко могут расставаться, даже если прожили друг с другом несколько лет. Не отвечайте манипуляторам, не мстите. Это тот самый период, когда нужно пропускать мимо ушей неприятные слова, фразы, колкости и болезненную иронию. Токсичные люди только и ждут, что вы будете реагировать на их выпады.

Не меняйте планы в последнюю секунду, особенно 15 апреля. Марс сделает так, что в нашем сознании поселятся различного рода сомнения. Это нормально в такие периоды, так что просто делайте то, что умеете и то, что должны. Не обращайте внимание на неприятные мысли о том, что вы что-то не можете. Это Марс так влияет на вас.

Также эксперты советуют не рыться в прошлом. Прошлое не имеет никакого смысла. Сейчас играет важную роль лишь то, что происходит прямо сейчас. Если вам не хочется остаться без удачи, то лучше фокусироваться на текущих задачах, а не утопать в мыслях типа «а что, если?». Окружайте себя приятными людьми и занимайтесь побольше делами. которые доставляют вам истинное удовольствие.