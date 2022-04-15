Матвиенко надеется, что объем торговли России и Китая перестанут оценивать в долларах

11:38 Автор: Никита Вятчанин

Китай лидирует в качестве ведущего торгового партнера России, двусторонний оборот наших стран вырос на треть. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу, которая прошла 15 апреля по видеосвязи.

«Двусторонний оборот вырос на 30 процентов и достиг рекордных 140 миллиардов долларов США», — сообщила она. При этом Матвиенко выразила надежду, что «дальше мы будем говорить о нашем торговом обороте, называя цифры в юане и рублях».

Матвиенко также заметила, что Россия и Китай «постепенно продвигаются к цели наращивания объемов торговли, как ранее было установлено лидерами двух стран, до 200 миллиардов долларов в год к 2024 году.

«Таких впечатляющих результатов удалось добиться, благодаря усилиям Президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, между которыми установились особые доверительные отношения», — подчеркнула Матвиенко.





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