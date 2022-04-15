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Матвиенко планирует посетить КНР для участия в межпарламентской комиссии осенью

Матвиенко планирует посетить КНР для участия в межпарламентской комиссии осенью

12:57  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе встречи с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, что планирует осенью посетить Китай для участия в межпарламентской комиссии Федерального собрания и парламента КНР, передает ТАСС.

Спикер подчеркнула, что основным элементом российско-китайского взаимодействия является межпарламентская комиссия по сотрудничеству, созданная в 2005 году. Матвиенко выразила уверенность, что работа комиссии с годами будет все более востребованной.

«Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит посетить вашу замечательную страну, как мы и планировали осенью этого года для участия в восьмом заседании межпарламентской комиссии», — сказала Матвиенко, добавив, что стороны совместно противостоят глобальным вызовам и выступают в защиту национальных интересов друг друга.

Ранее сообщалось, что Ли Чжаньшу на встрече призвал к урегулированию украинского кризиса по принципам неделимой безопасности. При этом он отметил, что Пекин считает недопустимым «достижение собственной безопасности за счет безопасности других».

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#Китай #международные отношения

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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