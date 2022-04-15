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Матвиенко поздравила главного раввина России с праздником Песах

Матвиенко поздравила главного раввина России с праздником Песах

14:30  Автор: Руслан Грудцинов



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главного раввина России Берла Лазара и председателя еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга Марка Грубарга с иудейским праздником Песах. Об этом сообщает «СенатИнформ».

Председатель Совфеда отметила, что этот праздник символизирует обретение свободы и гармонии и объединяет людей незыблемыми духовно-нравственными ценностями.

«На протяжении многих веков еврейский народ бережно хранит и передает из поколения в поколение религиозные и культурные традиции, что имеет большое значение для развития межрелигиозного и межнационального диалога, укрепления толерантности и миролюбия в обществе, воспитания молодежи», — отметила Матвиенко.

Песах — один из древнейших и наиболее почитаемых иудейских праздников, посвященный главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа — Исходу из Египта и освобождению от 400-летнего рабства. В этом году он продлится с 15 по 23 апреля.

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#праздники

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По материалам: pnp.ru

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