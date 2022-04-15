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Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр Xbox

Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр Xbox


Компания Microsoft сразу в нескольких регионах в ходе весенней распродажи игр и DLC для Xbox активно рассылает игрокам подарочные карты на разные суммы. При этом, рассылка продолжается уже несколько дней, и некоторые игроки получили даже по две карты. Вчера, 14 апреля, похоже, что прошла масштабная рассылка подарочных карт, и многие игроки в соцсетях сообщают о полученном подарке от Microsoft.

Игроки из США, Британии и ряда других стран получают подарочные карты на разные суммы. В основном, это карты на $5 и $10 в США, в других странах, соответственно, подарочные карты в других валютах. Средства зачисляются на баланс в Microsoft Store, и их предлагается потратить на покупку игр и DLC для Xbox. Отметим, что в некоторых странах потратить эти средства можно и на физические вещи (консоли, аксессуары и прочее) в магазине Microsoft Store.

Какое количество подарочных карт разослали игрокам — неизвестно. Если игрок оказался в числе счастливчиков, ему приходит соответствующее сообщение от официального аккаунта Xbox.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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