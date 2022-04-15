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Московский салон красоты стал принимать сумки Chanel в качестве оплаты

Московский салон красоты стал принимать сумки Chanel в качестве оплаты

Столичный салон красоты стал принимать сумки Chanel в качестве оплаты, об этом сообщает издание "Газета.ru". Использовать люксовый аксессуар теперь можно в качестве своеобразного депозита: сотрудницы салона оценивают сумку, озвучивают цену, по которой готовы ее принять, и, в случае согласия клиентки, ей оказываются услуги на эту сумму. Акцию салон уже анонсировал и в своем инстаграме (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).


Идея ввести альтернативную "валюту" пришла сотрудникам салона, когда одна из клиенток забыла дома банковскую карту, а Apple Pay уже не работала из-за санкций, и тогда она предложила свою сумку Chanel. Другие посетительницы салона, узнав об этой истории, тоже заинтересовались таким способом оплаты — сейчас в коллекции салона уже четыре сумки. Сдачу с сумочек не дают, зато в салоне придумали другой способ оптимизации этого обмена.

Одна из клиенток предложила обменять свою сумку на другую и на разницу в рыночной стоимости между ними сделать несколько процедур,

— рассказала генеральный директор салона Elysion Екатерина Рязанова.

Ранее бренд Chanel оказался в центре скандала из-за отказа обслуживать россиян в бутиках за границей. Представители бренда объяснили это санкциями, под которые попали в том числе и люксовые товары — их ввоз в Россию ограничен.

После этого Chanel раскритиковали в соцсетях, а на бутиках бренда в Париже и Москве появились стикеры с портретом Гитлера с логотипом марки вместо лица. Активисты таким образом намекнули на связь Коко Шанель с нацистами во время Второй мировой войны, а также на дискриминацию клиентов по национальному признаку.

На днях в сети появилась информация, что россиянам отказывают в обслуживании и в заграничных бутиках конгломерата LVMH, куда в числе прочих входят Celine, Dior, Louis Vuitton.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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