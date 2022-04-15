Новый геймплейный трейлер Sniper Elite 5 демонстрирует оружие и кастомизацию

Вадим Карасев





Игра Sniper Elite 5 уже «ушла на золото», и разработчики намерены выпустить проект 26 мая 2022 года. Сразу после релиза игра будет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и PC в подписке Game Pass.

Сегодня был представлен новый трейлер Sniper Elite 5, который повествует об оружии в игре и его кастомизации. Разработчики рассказывают, что создали максимально аутентичное оружие времен Второй Мировой Войны, благодаря сотрудничеству с историческим сообществом. Кроме того, игра Sniper Elite 5 будет кардинально отличаться от прошлых частей серии возможностями кастомизации оружия.

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Напомним, события Sniper Elite 5 развернутся на территории Франции.