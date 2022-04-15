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Отец Жанны Фриске утверждает, что Дмитрий Шепелев растратил ее деньги для сына

Отец Жанны Фриске утверждает, что Дмитрий Шепелев растратил ее деньги для сына
По словам Владимира Фриске, Жанна оставила сыну 200 тысяч евро, а Дмитрий Шепелев  их потратил, оставив всего 6 тыс на счету. История противостояния семьи Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева тянется уже седьмой год. Певицы не стало в 2015-м, когда она умерла от онкологического заболевания. За два года до смерти Жанна родила сына Платона. Единственный ребенок был настоящим спасением, каждый день вселял надежду, что нужно бороться, жить дальше. Но судьба распорядилась иначе. С тех пор между родителями Жанны и ее возлюбленным вражда. Шепелев обвинял родителей артистки, что они не прилетели к ней в США, пиарились на имени знаменитости. В ответ они называли Дмитрия проходимцем, подозревали, что он показывал больную Жанну папарацци.
Жанна Фриске с родителями и сестрой Затем началась война за деньги, которые были перечислены благотворительным фондом на лечение певицы, в итоге общение Платона и бабушки с дедушкой прекратилось. Теперь Владимир и Ольга Фриске планируют подавать в суд, чтобы установить время общения с внуком. С этой болью родители артистки живут уже много лет. Теперь у них есть счастье: в семье появилась вторая внучка — 8 апреля Наталья Фриске впервые стала мамой.
«Теперь она отрада наша. А за Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все жаннины деньги он забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет», — поделился с Woman.ru Владимир Фриске.
Наталья Фриске с новорожденной дочкой У родителей артистки много вопросов к Дмитрию Шепелеву, но диалога нет, и вряд ли он в ближайшее время появится. «Он не мог распоряжаться счетом, вот будем выяснять, куда деньги делись и почему Платона оставил ни с чем. За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое. А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет. Сейчас еще готовим документы в суд по встрече с Платоном», — поделился отец Жанны Фриске. «Вчера Наталью и внучку привезли домой. Так что теперь все вместе. Первая ночь прошла нормально, внучка спокойная, ночевала тихо. Не плачет почти, только когда кушать хочет, пищит так смешно. Голос писклявый пока. Покушала и сразу спать», — поделился Владимир Фриске.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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