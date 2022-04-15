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Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые слухи

Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые слухи


Persona 5 — эксклюзив Playstation 3 и Playstation 4, выпущенный компанией Atlus. Игру давно ждут на PC и консолях Xbox, и в прошлом году появлялось немало слухов, что проект может не только выйти на новых платформах, но и попасть в Game Pass сразу после релиза. Теперь же появилась новая волна слухов на этот счет.

В этом году серии Persona исполняется 25 лет. Компания Atlus объявила, что в апреле сделает один из анонсов по серии, и игроки предполагают, что это может быть анонс выхода Persona 5 на Xbox и PC. Интересно отметить, что новые слухи подогревает и Microsoft. С официального аккаунта Windows в обсуждении планов по апрельскому анонсу компания Microsoft написала одному из пользователей следующее:

Трудно поверить, что прошло почти шесть лет с тех пор, как Persona 5 была выпущена в США! Сколько раз вы играли в нее с тех пор, включая Royal, конечно?

Отметим, что в сообщении самого пользователя не было речи про Persona 5, и почему Microsoft решила к нему обратиться с официального аккаунта Windows с таким вопросом — неизвестно.


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По материалам: newxboxone

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