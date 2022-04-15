Первое крупное DLC для Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году

Вадим Карасев





Игра Cyberpunk 2077 в начале года получила крупное обновление 1.5, вместе с оптимизацией до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Игроки ожидали, что после обновления в этом году получат и первое крупное DLC, но разработчики пока не планируют его выпуск на 2022 год.

Студия CD Projekt RED официально объявила, что первое крупное DLC для Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году. Не исключено, что в 2022 году появятся небольшие дополнения с новым контентом, но полноценное DLC с новыми сюжетными линии следует ждать только в 2023 году. Напомним, что в планах у разработчиков Cyberpunk 2077 выпустить, как минимум, два крупных DLC, как это было и с The Witcher 3.

На данный момент в мире продано 18 миллионов копий игры Cyberpunk 2077.