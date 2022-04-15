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Получить субсидии на инновации будет проще

Получить субсидии на инновации будет проще

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Мария Соколова



Правительство смягчило требования к конечным получателям субсидий из федерального бюджета, предоставляемых центрам Национальной технологической инициативы. Такое постановление кабмина от 6 апреля 2022 года № 606 вступает в силу 15 апреля.

До конца 2022 года по договорам о предоставлении средств, заключенным с центрами Национальной технологической инициативы (НТИ), обеспечат софинансирование из внебюджетных источников в размере не менее 100 процентов запланированной господдержки. При этом установлена возможность уменьшить наполовину плановые значения целевых показателей программ по развитию отдельных направлений НТИ.

Законы, вступающие в силу с 15 апреля


Центры НТИ — это подразделения, которые создают на базе образовательных или научных организаций. Они занимаются разработками в области искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, больших данных, квантовых технологий, новых источников энергии, робототехники, беспроводной связи.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#технологии #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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