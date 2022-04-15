Приключенческая игра Road 96 теперь доступна на приставках Xbox

Вадим Карасев





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S сегодня состоялся релиз игры Road 96. Проект, который успел получить немало хвалебных отзывов в Steam после релиза в августе прошлого года, теперь доступен и на консолях. К релизу Road 96 на Xbox разработчики представили новый трейлер.

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Road 96 — это игра, в которой предлагается отправиться в дорожное путешествие. Задача главного героя — покинуть страну, добравшись до границы автостопом. Игра имеет процедурно-генерируемый мир, из-за чего каждое прохождение получается уникальным. Игрокам в Road 96 предстоит часто делать выбор, который влияет не только на главного героя, но и на судьбу страны.

В Microsoft Store для Xbox игра Road 96 продается за $17,99.

Road 96

Road 96 — это сумасшедшее и прекрасное путешествие. На дороге к свободе вам встретятся самые поразительные места и самые необычные люди.

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