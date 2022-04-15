Продажи Diablo 2: Resurrected превысили 5 миллионов копий

Вадим Карасев





Игра Diablo 2: Resurrected была хорошо воспринята критиками и игроками на старте, и она получила хорошие продажи. Blizzard сегодня сообщила, что игра Diablo 2: Resurrected разошлась уже более чем 5 миллионами копий. Напомним, что в релиз проект вышел 23 сентября 2021 года.

Diablo 2: Resurrected сегодня получила крупное обновление 2.4 с исправлением ошибок и изменением баланса, а также с некоторыми новыми возможностями. Одна из них — 3 новых варианта эмуляции графики оригинальной игры, которые называются GDI, Glide и Resurrected.

А уже 28 апреля в Diablo 2: Resurrected разработчики намерены запустить первый рейтинговый сезон.

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