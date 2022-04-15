Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина Орбакайте

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева сегодня отмечает 73-летие, с чем ее, одной из первых, поздравила старшая дочь, опубликовав редкие фото. Кристина Орбакайте решила публично поздравить звездную маму. Артистка опубликовала подборку редких фото Аллы Борисовны, куда вошли снимки разных лет – от детских до современных, и на многих фото Пугачева запечатлена вместе с дочерью. «С Днём Рождения, Мама! ❤» — обратилась Кристина к имениннице в своем Telegram-канале. А вот лично Орбакайте вряд ли сможет в ближайшее время поздравить маму, ведь Пугачева находится в Кесарии, а ее дочь работает в России. Певица ездит с гастролями по стране, а на конец мая у нее запланирован большой сольный концерт в Москве. Примадонна же будет отмечать день рождения в кругу семьи на своей вилле, на которой она поселилась в конце февраля.Алла Пугачева Продюсер, поддерживающий связь с певицей, рассказал, что Алла Борисовна и в Израиле ведет довольно замкнутый образ жизни – гуляет только возле дома, не посещает общественные места, чтобы не привлекать к себе внимание. Большую часть времени артистка предпочитает находиться в особняке, представляющем из себя белый двухэтажный коттедж с просторным садом. Дом звезды эстрады обнесен высоким забором с коваными воротами, а на территории можно заметить множество деревьев, дающих хорошую тень. Не исключено, что есть на вилле и собственный бассейн, где скоро будут купаться дети Пугачевой.