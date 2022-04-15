Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина Орбакайте

Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина Орбакайте

Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина Орбакайте
Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева сегодня отмечает 73-летие, с чем ее, одной из первых, поздравила  старшая дочь, опубликовав редкие фото. Кристина Орбакайте решила публично поздравить звездную маму. Артистка опубликовала подборку редких фото Аллы Борисовны, куда вошли снимки разных лет – от детских до современных, и на многих фото Пугачева запечатлена вместе с дочерью. «С Днём Рождения, Мама! ❤» — обратилась Кристина к имениннице в своем Telegram-канале. А вот лично Орбакайте вряд ли сможет в ближайшее время поздравить маму, ведь Пугачева находится в Кесарии, а ее дочь работает в России. Певица ездит с гастролями по стране, а на конец мая у нее запланирован большой сольный концерт в Москве. Примадонна же будет отмечать день рождения в кругу семьи на своей вилле, на которой она поселилась в конце февраля.
Алла Пугачева Продюсер, поддерживающий связь с певицей, рассказал, что Алла Борисовна и в Израиле ведет довольно замкнутый образ жизни – гуляет только возле дома, не посещает общественные места, чтобы не привлекать к себе внимание. Большую часть времени артистка предпочитает находиться в особняке, представляющем из себя белый двухэтажный коттедж с просторным садом. Дом звезды эстрады обнесен высоким забором с коваными воротами, а на территории можно заметить множество деревьев, дающих хорошую тень. Не исключено, что есть на вилле и собственный бассейн, где скоро будут купаться дети Пугачевой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина Орбакайте
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина
Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу с сексизмом
Бруклин Бекхэм взял фамилию жены после свадьбы. В этом увидели борьбу
Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые слухи
Persona 5 для Xbox и PC могут анонсировать в апреле, появились новые
SOC Investment Group призывает акционеров Activision голосовать против сделки с Microsoft
SOC Investment Group призывает акционеров Activision голосовать
Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр Xbox
Microsoft рассылает бесплатно подарочные карты игрокам на покупку игр
Леонид Агутин выразил свою любовь к отцу
Леонид Агутин выразил свою любовь к отцу
Анастасия Волочкова заявила, что может пить сколько угодно
Анастасия Волочкова заявила, что может пить сколько угодно
Виктория Боня рассказала, как хочет умереть
Виктория Боня рассказала, как хочет умереть
Эдгард Запашный рассказал, как надо поступать со сбежавшими звездами
Эдгард Запашный рассказал, как надо поступать со сбежавшими звездами
Московский салон красоты стал принимать сумки Chanel в качестве оплаты
Московский салон красоты стал принимать сумки Chanel в качестве оплаты
Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна
Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна

Топ на сегодня

Какие станки нужны для проведения ремонтных работ по дереву
Какие станки нужны для проведения ремонтных работ по дереву
Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь
Александру Васильеву потребовалась срочная медицинская помощь
Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась новая демо-версия
Продажи Scarlet Nexus превысили 1 миллион копий, на Xbox появилась
Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе
Инсайдер: Сделка между Xbox и Хидео Кодзимой все еще в силе
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции

Еще по теме

Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео
Максим Галкин с детьми, Кристина Орбакайте и другие поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения
«Ровесница дочери»: Алла Пугачева удивила поклонников стройной фигурой и молодой внешностью
Алла Пугачева, Валерия и Кристина Орбакайте на съемках новогоднего выпуска программы "МаксимМаксим"