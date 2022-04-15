Рената Литвинова уже нашла себе работу за границей

Актриса Рената Литвинова решила отсидеться за рубежом. Звезда театра и кино артистка одной из первых покинула страну после начала известных всем событий. Актриса поспешила укрыться в своей французской квартире, но сидеть в четырех стенах быстро отказалась. Она стала выходить в свет и общаться с поклонниками в Сети.Рената Литвинова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас дива не сидит без дела. Она рассказала, что нашла занятие и уже вся в делах. «Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового — кстати, скоро начну чтения) — снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Дэмны (Гвасалия, дизайнер Balenciaga. — Прим. ред.) и встречаю много талантливых людей», — поведала звезда в Telegram подписчикам. Что за фильм она снимает, Литвинова не сообщила. Зато ее наряды в Balenciaga уже успели оценить многие — она щедро делится своими фотографиями в роскошных вещах. Хотя совсем недавно перепугала фанатов кадрами из больницы в казенной одежде.