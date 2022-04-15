SOC Investment Group призывает акционеров Activision голосовать против сделки с Microsoft

Вадим Карасев





Microsoft в начале этого года объявила, что приобретает издательство Activision Blizzard почти за $69 млрд. Чтобы сделка состоялась, ее должны одобрить регуляторы, плюс акционеры Activision Blizzard должны дать согласие на сделку.

28 апреля состоится собрание акционеров Activision Blizzard, где пройдет голосование за сделку с Microsoft или против. Инвестиционная компания SOC Investment Group призывает других акционеров голосовать против сделки с Microsoft (о чем пишет VGC). Она направила письма другим акционерам, в которых призывает отказаться от слияния с Microsoft:

Эта сделка не позволяет должным образом оценить Activision и ее потенциал будущих доходов, в значительной степени потому, что она игнорирует роль, которую кризис сексуальных домогательств — и некомпетентное решение этого вопроса советом директоров Activision — сыграл в задержке выпуска продуктов и снижении цены акций.

В письме также заявляется, что компания «сомневается, что какая-либо сделка с Microsoft (или аналогичным покупателем) будет жизнеспособной, учитывая изменение климата в сфере антимонопольного законодательства, а также очевидные источники потенциального ущерба для конкуренции в результате слияния».

Отметим, что акционеры SOC Investment Group имеют всего 0,6% от акций Activision Blizzard.