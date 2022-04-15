Сравнение графики игры Scorn после анонса и ближе к релизу

Вадим Карасев





Разработка игры Scorn ведется уже более 6 лет, впервые проект показали еще в 2016 году, и с тех пор он сильно изменился. На данный момент выход Scorn запланирован на октябрь 2022 года, и разработчики понемногу делятся тизерами-трейлерами своей игры, созданными на близкой к финальной версии проекта.

Пользователь Cycu1 на Youtube решил сравнить, насколько сильно за 6 лет разработки графически преобразилась игра Scorn. Ниже можно видеть сравнение ранней версии игры 2016-2017 годов с версией 2020 года и 2022 года. Игра заметно изменила свой визуальный стиль и претерпела серьезные графические преобразования.

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Напомним, что релиз Scorn состоится на Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза проект добавят в подписку Game Pass.