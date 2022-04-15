В бутиках брендов группы LVHM в Европе перестали обслуживать клиентов из России

Вадим Карасев

Магазины брендов, принадлежащих группе LVHM (Celine, Louis Vuitton, Dior, Marc Jacobs и другие), перестали обслуживать клиентов из России из-за военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил Super.ru со ссылкой на сотрудников бутиков в Испании и Германии.

Как рассказали инсайдеры, приобрести изделия брендов россиянки смогут только в том случае, если у них есть гражданство одной из европейских стран. Если вы летите в Германию на короткий срок и планируете вернуться в Россию, мы не сможем продавать вам продукцию брендов из группы LVMH. Такие условия диктуют новые санкции. И они нацелены на правительство. Жаль, что они касаются обычных людей, а не властей, против которых вводятся ограничения. Если у вас есть резидентство где-либо в Европе, мы с радостью вас обслужим, — сообщил изданию менеджер бутика Céline в Германии.

Продавать вещи брендов тем покупателям, которые в ближайшее время вернутся в Россию, в бутиках не могут, ссылаясь на установленные правила. К сожалению, тем, кто напрямую летит из России, мы не сможем больше ничего продавать. Таковы правила, которые теперь действуют по всей Европе. Все из-за Tax Free. Его теперь тоже нельзя оформить. Но если вы живете в Испании, при этом у вас есть российский паспорт, проблем не будет,— отмечает сотрудник Céline в Барселоне.

Ранее продавать вещи россиянам отказался бренд Chanel, ссылаясь на закон и санкции в отношении России. Российские клиентки запустили в отношении бренда челлендж — они разрезали изделия бренда, снимали на видео и публиковали в соцсетях.

Ксения Смирнова