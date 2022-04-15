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Виктория Боня рассказала, как хочет умереть

Виктория Боня рассказала, как хочет умереть
Ведущая Виктория Боня поделилась своей мечтой. Модель воспитывает девятилетнюю дочь Анджелину, которая родилась от наследника ирландского миллиардера Смерфита. Однако теледива не исключает возможности вновь стать матерью. 42-летняя экс-участница «ДОМа-2» поделилась сокровенным желанием в одном из недавних интервью: «Очень надеюсь, у меня будет много внуков и детей. Я бы хотела умереть, лежа на одре, когда вокруг меня соберутся внуки. Семья — это то, что позволяет человеку чувствовать, что его древо дает много плодов».
Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас у Виктории только одна дочь Анджелина. Поклонники надеялись, что вновь ощутить радость материнства ей удастся с новым избранником, чье имя она так тщательно скрывает. Однако в минувший вторник звезда с грустью призналась: ее сердце свободно, а значит помолвка расторгнута. Впрочем, некоторые надеются, что Боня попросту вернется в объятия бывшего — Алекса Смерфита, наследника ирландского миллиардера и отца Анджелины. В шоу «Давид. 10 звезд о семье» Марина Зудина рассказала, как сделать правильный выбор в амурных делах: «Начинать надо все-таки с химии какой-то, а дальше это общие интересы. Надо чувствовать больше, чем думать головой».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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