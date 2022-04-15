Виктория Боня рассказала, как хочет умереть
Сегодня, 13:20
Ведущая Виктория Боня поделилась своей мечтой. Модель воспитывает девятилетнюю дочь Анджелину, которая родилась от наследника ирландского миллиардера Смерфита. Однако теледива не исключает возможности вновь стать матерью. 42-летняя экс-участница «ДОМа-2» поделилась сокровенным желанием в одном из недавних интервью: «Очень надеюсь, у меня будет много внуков и детей. Я бы хотела умереть, лежа на одре, когда вокруг меня соберутся внуки. Семья — это то, что позволяет человеку чувствовать, что его древо дает много плодов».
Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас у Виктории только одна дочь Анджелина. Поклонники надеялись, что вновь ощутить радость материнства ей удастся с новым избранником, чье имя она так тщательно скрывает. Однако в минувший вторник звезда с грустью призналась: ее сердце свободно, а значит помолвка расторгнута. Впрочем, некоторые надеются, что Боня попросту вернется в объятия бывшего — Алекса Смерфита, наследника ирландского миллиардера и отца Анджелины. В шоу «Давид. 10 звезд о семье» Марина Зудина рассказала, как сделать правильный выбор в амурных делах: «Начинать надо все-таки с химии какой-то, а дальше это общие интересы. Надо чувствовать больше, чем думать головой».
По материалам: z-aya