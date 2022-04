Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна

Вадим Карасев





Сегодня игрокам на приставках Xbox One и Xbox Series X | S стала доступна вторая порция бесплатных игр по программе Games With Gold. Уже сейчас можно забрать бесплатно два проекта — игры Hue и MX vs. ATV Alive.

Напомним, что бесплатно забрать игры по Games With Gold можно при наличии подписки Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.

Hue

Hue

Яркая головоломка-платформер Hue отмечена многими наградами. Здесь вы меняете мир, меняя его цвет. В поисках исчезнувшей матери вы исследуете опасный серый мир и находите цветные обломки.

MX vs. ATV Alive

MX vs. ATV Alive

Примите участие в соревнованиях, борясь за место в напряженных гонках в новой игре франшизы MX vs ATV.

