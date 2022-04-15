Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна

Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна


Сегодня игрокам на приставках Xbox One и Xbox Series X | S стала доступна вторая порция бесплатных игр по программе Games With Gold. Уже сейчас можно забрать бесплатно два проекта — игры Hue и MX vs. ATV Alive.

Напомним, что бесплатно забрать игры по Games With Gold можно при наличии подписки Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.

Hue


Watch this video on YouTube

Hue

Яркая головоломка-платформер Hue отмечена многими наградами. Здесь вы меняете мир, меняя его цвет. В поисках исчезнувшей матери вы исследуете опасный серый мир и находите цветные обломки.
Перейти в Microsoft Store

MX vs. ATV Alive


Watch this video on YouTube

MX vs. ATV Alive

Примите участие в соревнованиях, борясь за место в напряженных гонках в новой игре франшизы MX vs ATV.
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Виктория Боня рассказала, как хочет умереть
Виктория Боня рассказала, как хочет умереть
Эдгард Запашный рассказал, как надо поступать со сбежавшими звездами
Эдгард Запашный рассказал, как надо поступать со сбежавшими звездами
Московский салон красоты стал принимать сумки Chanel в качестве оплаты
Московский салон красоты стал принимать сумки Chanel в качестве оплаты
Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна
Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна
Сравнение графики игры Scorn после анонса и ближе к релизу
Сравнение графики игры Scorn после анонса и ближе к релизу
15 недовольных корги, которые всем своим видом демонстрируют, что их хозяева в чём-то провинились
15 недовольных корги, которые всем своим видом демонстрируют, что их
5 способов найти общий язык и подружиться с Весами
5 способов найти общий язык и подружиться с Весами
17 фотографий поступков домашних животных, чьё второе имя — пакость
17 фотографий поступков домашних животных, чьё второе имя — пакость
Филипп Киркоров рассказал о детях от Анастасии Стоцкой
Филипп Киркоров рассказал о детях от Анастасии Стоцкой
Филипп Киркоров обрадовался, что иностранные бренды ушли из России
Филипп Киркоров обрадовался, что иностранные бренды ушли из России
Эти 4 игры уже сегодня покинут подписку Game Pass
Эти 4 игры уже сегодня покинут подписку Game Pass
Первое крупное DLC для Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году
Первое крупное DLC для Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году

Топ на сегодня

Курортный комплекс Краснодарского края получит налоговые льготы
Курортный комплекс Краснодарского края получит налоговые льготы
Валентин Юдашкин впервые вышел в свет после долгого перерыва
Валентин Юдашкин впервые вышел в свет после долгого перерыва
Off-duty: помолвленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе
Off-duty: помолвленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе
Ксения Собчак заявила, что Чулпан Хаматову едва ли не под пытками вынудили сделать заявление
Ксения Собчак заявила, что Чулпан Хаматову едва ли не под пытками
Монеточка рассказала о конфликте со Стасом Костюшкиным
Монеточка рассказала о конфликте со Стасом Костюшкиным

Еще по теме

Объявлен список бесплатных игр по программе Games With Gold в феврале
Две новые игры уже можно забрать бесплатно по Games With Gold
Две апрельские игры уже доступны бесплатно по Games With Gold
Уже можно забрать бесплатно две новинки по программе Games With Gold