Вторая порция бесплатных игр по Games With Gold за апрель уже доступна
Сегодня игрокам на приставках Xbox One и Xbox Series X | S стала доступна вторая порция бесплатных игр по программе Games With Gold. Уже сейчас можно забрать бесплатно два проекта — игры Hue и MX vs. ATV Alive.
Напомним, что бесплатно забрать игры по Games With Gold можно при наличии подписки Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.
Hue
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Hue
Яркая головоломка-платформер Hue отмечена многими наградами. Здесь вы меняете мир, меняя его цвет. В поисках исчезнувшей матери вы исследуете опасный серый мир и находите цветные обломки.
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MX vs. ATV Alive
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MX vs. ATV Alive
Примите участие в соревнованиях, борясь за место в напряженных гонках в новой игре франшизы MX vs ATV.
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