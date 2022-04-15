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За что "отменяют" комика Нурлана Сабурова: хроника скандала

За что "отменяют" комика Нурлана Сабурова: хроника скандала

Комик Нурлан Сабуров оказался в центре скандала из-за отказа публично высказываться против военной спецоперации РФ на Украине. Началось все с критики в сети, но в итоге дошло до отмены концертов. Spletnik разобрался в ситуации.

Нурлан Сабуров столкнулся с критикой со стороны поклонников после того, как не стал публично высказываться против военной спецоперации на Украине. Так же поступили и коллеги Нурлана в шоу "Что было дальше": после начала конфликта на Украине никто из них ситуацию комментировать не стал. В сети артистов раскритиковали и объяснили их молчание тем, что автором проекта является Вячеслав Дусмухаметов, креативный продюсер ТНТ — телеканала, который принадлежит государственному холдингу "Газпром-медиа".

На возмущенные комментарии в социальных сетях Нурлан Сабуров не отвечал и, несмотря на критику и напряженную политическую ситуацию, не стал отказываться от запланированного на апрель тура по США с концертом "Принципы". Первое выступление состоялось 8 апреля в Лос-Анджелесе, где несколько зрителей сразу прервали Сабурова и спросили, почему он не высказывается публично о событиях на Украине. Сначала Нурлан Сабуров постарался отшутиться, однако позже объяснил, почему не отвечает на вопросы о политической ситуации:У меня есть семья, вы должны понимать. У меня есть тоже свои страхи. Вы кого из меня делаете? — сказал он со сцены.

Подобная ситуация повторилась и на следующем концерте: в Сиэтле зрители сразу заявили артисту, что здесь будет то же, что и в Лос-Анджелесе. Кроме того, люди выходили с украинскими флагами на акции протеста около помещений, где выступал Сабуров, и кричали: "Позор".

Акция прошла и на его концерте в Сан-Франциско: во время выступления Сабурова на сцену вышла украинская художница Юлия Косивчук в "окровавленном" платье, символизирующем смерть мирных жителей на Украине. Охрана вывела активистку на улицу без обуви и одежды, а комик ответил на акцию шуткой: Простите, это месячные? Что происходит? Зря я, конечно, жену позвал. 


Шутка артиста вызвала еще больший резонанс — следующий концерт Сабурова в Чикаго отменили организаторы. Как рассказала в своем телеграм-канале Ксения Собчак, в дело вмешались представители украинской диаспоры.

Концерт формально решили перенести на неопределенный срок — только вот произошло это после того, как в дело вмешались украинские консулы, украинская диаспора, представитель Украинского национального конгресса и "огромное количество "благодарных" зрителей Сабурова, — написала она.

Многие коллеги, в том числе стендаперы, осудили артиста за неуместное высказывание на сцене. Я всегда ругал себя, что слишком долго думаю над шуткой даже на сцене. Но после случая с Нурланом я даже рад. Я хотя бы думаю, — написал в соцсетях комик Денис Чужой.

Прокомментировал заявления Сабурова и блогер Илья Варламов.

Согласитесь, довольно смело шутить про девушку, которую тут же скрутили охранники! Никто не заведет на Сабурова дело, такая шутка не навредит его карьере в России. Поступок слабый, недостойный и подлый.

Нурлан, никто же не заставляет тебя быть героем. Более того, я уверен, что никто из аудитории особо не осудил бы тебя за молчание. Но вот зачем быть подлецом, непонятно. С другой стороны, странные вопросы я задаю. Как "зачем"? Ведь место уехавшего Вани Урганта на Первом канале еще не остыло, и его надо заслужить, что Нурлан успешно и делает,

— написал блогер в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). Блогер добавил, что бояться за семью уроженцу Казахстана вряд ли стоит.

Пользователи сети заявили, что у всех, кто высказался против спецоперации, есть семьи, и обвинили Нурлана в том, что он больше боится потерять высокие доходы в России.

За неуместную шутку о месячных комика раскритиковали и феминистки. Чтобы не потерять гордость и сохранить любовь своих зрителей, комик опустился до уровня юмора первоклассника и сказал, что у этой женщины, видимо, менструация. Браво, Нурлан, ты опустился на еще более отвратительное и глубокое дно, — написала в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) пользователь @leralytvyn.

После случая с шуткой в сети распространились и мемы про Сабурова.



Даже после отмены концертов комик не стал публично высказывать свое мнение относительно военной спецоперации на Украине и не прокомментировал скандал.


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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