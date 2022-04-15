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Жена Моргенштерна рассказала о разделе имущества

Жена Моргенштерна рассказала о разделе имущества
Певец Моргенштерн прожил недолго в браке и уже разводится. На прошлой неделе Дилара Зинатуллина официально подтвердила, что разводится с Моргенштерном. С их эпатажной свадьбы прошло всего полгода, а супруги уже решили разбежаться. Жена рэпера назвала банальные причины проблем в браке: быт и слишком разные характеры. Фанаты винят блогершу в том, что она даже не попыталась спасти семью. Моргенштерн, очевидно, очень сильно любил Дилару и тяжело переживает её уход. Ходят слухи, что она не только разбила сердце рэпера, но и собирается обчистить его банковский счет. Хотя их брак был недолгим, Моргенштерн успел за это время прилично заработать, и по закону ей положена половина всех денег.
Моргенштерн Впрочем, Дилара уже выступила с заявлением, что не будет претендовать на миллионы мужа. Она подчеркнула, что может обеспечить себя сама и никогда не охотилась за деньгами Моргенштерна. «Забавно, что вы все думаете, что я хочу на нем навариться. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Просто потому, что это не было целью. Я сама зарабатываю достаточно», — говорит Дилара. Правда, она немного лукавит, говоря о том, что «ничего материального не вынесла» из брака с Моргенштерном. Рэпер дарил ей дорогие подарки как по праздникам, так и без повода. Например, на прошлый день рождения он вручил ей ключи от дорогого авто и чемодан с пятью миллионами рублей. Еще через пару месяцев артист просто так подарил любимой браслет от известной ювелирной фирмы за миллион. Можно предположить, что Дилара вряд ли собирается возвращать подарки Моргенштерну.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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