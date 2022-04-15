Жена Моргенштерна рассказала о разделе имущества
Сегодня, 05:45
Певец Моргенштерн прожил недолго в браке и уже разводится. На прошлой неделе Дилара Зинатуллина официально подтвердила, что разводится с Моргенштерном. С их эпатажной свадьбы прошло всего полгода, а супруги уже решили разбежаться. Жена рэпера назвала банальные причины проблем в браке: быт и слишком разные характеры. Фанаты винят блогершу в том, что она даже не попыталась спасти семью. Моргенштерн, очевидно, очень сильно любил Дилару и тяжело переживает её уход. Ходят слухи, что она не только разбила сердце рэпера, но и собирается обчистить его банковский счет. Хотя их брак был недолгим, Моргенштерн успел за это время прилично заработать, и по закону ей положена половина всех денег.
Моргенштерн Впрочем, Дилара уже выступила с заявлением, что не будет претендовать на миллионы мужа. Она подчеркнула, что может обеспечить себя сама и никогда не охотилась за деньгами Моргенштерна. «Забавно, что вы все думаете, что я хочу на нем навариться. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Просто потому, что это не было целью. Я сама зарабатываю достаточно», — говорит Дилара. Правда, она немного лукавит, говоря о том, что «ничего материального не вынесла» из брака с Моргенштерном. Рэпер дарил ей дорогие подарки как по праздникам, так и без повода. Например, на прошлый день рождения он вручил ей ключи от дорогого авто и чемодан с пятью миллионами рублей. Еще через пару месяцев артист просто так подарил любимой браслет от известной ювелирной фирмы за миллион. Можно предположить, что Дилара вряд ли собирается возвращать подарки Моргенштерну.
По материалам: z-aya