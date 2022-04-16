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343 Industries представили карты второго сезона Halo Infinite

343 Industries представили карты второго сезона Halo Infinite


В начале мая в игре Halo Infinite стартует 2 сезон, который предполагает и появление в игре новых карт. Разработчики из студии 343 Industries в новом трейлере представили две карты, которые будут добавлены в Halo Infinite со стартом нового сезона — Catalyst для режима «Арена» и Breaker для Big Team Battle. Ниже можно посмотреть обзор этих карт от разработчиков, геймплей на них пока не демонстрируют.


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Напомним, что со стартом второго сезона в Halo Infinite грядет множество изменений. В частности, обещают новый боевой пропуск с большим количеством бесплатных косметических наград. Естественно, старт нового сезона ознаменуется появлением новых режимов, новых временных игровых событий и большим количеством новой косметики.

Начнется второй сезон в Halo Infinite уже 3 мая.

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По материалам: newxboxone

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