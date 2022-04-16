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6 способов найти общий язык и подружиться с Девой

6 способов найти общий язык и подружиться с Девой

Девы — люди, с которыми бывает очень непросто найти точки соприкосновения. С другой стороны, они совершенно не против эффективного и приятного общения. По этой причине подружиться с ними — абсолютно несложная задача.


Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Девы — это люди необычного склада ума, зодиакальные хамелеоны, относящиеся к группе мутабельных Знаков Зодиака. С ними точно не будет просто, но если вы начнете следовать описанным ниже советам, то общение и отношения с ними будут предельно понятными и прозрачными.

Покажите им свою доброту и справедливость

Это совет для тех, кто уже начал общаться с Девой. Представители данного Знака Зодиака очень не любят манипуляторов, обманщиков, мошенников и просто тех, кто причиняет другим боль и страдания. Если вы покажете Деве, что ваши намерения светлые и добрые, Дева точно примет вас в свой круг общения. Если же вы являетесь провокатором, вас такой человек точно не захочет видеть рядом. Девам очень не нравится общаться с теми, кто их заставляет переживать, выходить из себя.

Выполняйте обещания

Девы не терпят людей-пустословов. В общении с представителями данного Знака лучше сделать ставку на выполнение своих обязанностей, обещаний. Будьте пунктуальными, не бойтесь звонить им и говорить заранее о том, что не сможете что-то сделать, куда-то прийти. Девы обязательно расценят это как заботу. Цените их время и эмоции, ведь Девы никогда не делают ничего просто так. От любви до ненависти один шаг, а в дружбе или любви с Девой это возводится в абсолют.


Никогда их не обманывайте

Лучше сказать все в лоб — честно и без прикрас. За это Дева начнет вас еще больше уважать. Например, вам не хочется идти в обговоренное место, чтобы повеселиться. Не нужно придумывать какие-то причины — скажите всё как есть. Дева никогда не обидится на вас за правду, какой бы она не была. Человеку, рожденному под этим Знаком, наоборот, будет лучше от того, что вы честны с ним. Девы очень не любят неопределенность и поиски правды. Своей открытостью вы сделаете себе только лучше.

Постоянно поддерживайте связь с Девой

Периодически пишите Деве в социальных сетях, звоните этому человеку, а также встречайтесь с ним, ходите в гости или приглашайте к себе. Девы долго держатся за тех, с кем у них была утрачена связь, но если вы пройдете так называемую точку невозврата, то построить с ними отношения снова уже не удастся. Дело в том, что Девы относятся к тому типу людей, которые не желают повторять горький опыт прошлого. Второй шанс они дают крайне редко.

Просите у них прощения

Это то самое условие, которое может дать вам второй шанс в дружеских или любовных отношениях с Девой. Если вы сделали что-то не так, не бойтесь попросить прощения. Дева это расценит как проявление мудрости и силы. Все мы совершаем ошибки, но не всегда у нас у всех есть смелость, чтобы признать их. Девы сами не всегда просят прощения, но стараются быть лучше. Покажите им хороший пример.


Делитесь с ними чем-то

Например, важной или интересной информацией. Девы не завидуют тем, кто их умнее и мудрее. Они впитывают информацию, которую им дают. Не бойтесь делиться с ними ею, общаться на интересные темы. Главное — не ставьте себя выше них, не играйте роль старшего брата или сестры.

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По материалам: dailyhoro.ru

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