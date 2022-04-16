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A Knight’s Quest сейчас можно забрать бесплатно на Xbox

A Knight’s Quest сейчас можно забрать бесплатно на Xbox


Игру A Knight’s Quest сейчас можно забрать на Xbox бесплатно за счет программы Games With Gold. Игра находится в списке проектов по Games With Gold в Японии, но ее можно забрать из любого региона через браузер из Microsoft Store. Просто перейдите по ссылке внизу в Microsoft Store, авторизуйтесь под своим аккаунтом с подпиской Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate и заберите игру к себе на аккаунт.

A Knight’s Quest

Просто эпичное приключение! Играйте за Расти, доброго, но неуклюжего авантюриста, случайно приведшего свой мир к гибели. Решайте замысловаты…
Перейти в Microsoft Store

A Knight’s Quest — это приключенческий проект 2019 года выпуска, который получил не самые лестные отзывы от игроков и критиков, сейчас у проекта 63 балла из 100 на Opencritic.


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По материалам: newxboxone

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