A Knight’s Quest сейчас можно забрать бесплатно на Xbox

Вадим Карасев





Игру A Knight’s Quest сейчас можно забрать на Xbox бесплатно за счет программы Games With Gold. Игра находится в списке проектов по Games With Gold в Японии, но ее можно забрать из любого региона через браузер из Microsoft Store. Просто перейдите по ссылке внизу в Microsoft Store, авторизуйтесь под своим аккаунтом с подпиской Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate и заберите игру к себе на аккаунт.

A Knight’s Quest

Просто эпичное приключение! Играйте за Расти, доброго, но неуклюжего авантюриста, случайно приведшего свой мир к гибели. Решайте замысловаты…

Перейти в Microsoft Store

A Knight’s Quest — это приключенческий проект 2019 года выпуска, который получил не самые лестные отзывы от игроков и критиков, сейчас у проекта 63 балла из 100 на Opencritic.

Watch this video on YouTube