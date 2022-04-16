ЦБ: Для резидентов нет ограничений на зачисления в рублях на зарубежные счета

15:01 Автор: Варвара Комарова

В Центробанке заявили, что ограничений на зачисление рублей на счета в зарубежных банках для резидентов нет. Это следует из материалов, опубликованных в субботу на сайте регулятора.

«Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке», — говорится в публикации.

Банк России ограничил банковские переводы за границу суммой в 5 тысяч долларов США 6 марта. Позднее меры были смягчены — в месяц со счета стало возможным переводить за рубеж не более 10 тысяч долларов США. При этом лимит перевода при отсутствии открытого счета (через компании-посредники) — 5 тысяч долларов.

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