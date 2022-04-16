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Дочь Любови Успенской деградировала из-за наркотиков

Дочь Любови Успенской деградировала из-за наркотиков
Дочка певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина рассказала, что с ней произошло. В жизни артистка наконец-то закончился период скандалов, продлившийся два года. В 2020 году королева шансона выступила на телевидении с признанием о том, что её дочь «подсела» на наркотики. Татьяна Плаксина потеряла контроль над своей жизнью и во всех своих проблемах винила мать. Успенская, несмотря на все нападки дочери, продолжала бороться за её спасение. Полгода назад Успенская отправила дочь на лечение в реабилитационный центр. На это время Татьяна пропала из соцсетей, а потом вернулась и публично покаялась. Она продолжает благодарить свою мать за то, что она не бросила её в беде.
Любовь Успенская с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я погрязла в наркомании и одиночестве, началась полная деградация. Но она (мать — прим. ред.) была рядом», — вспоминает Татьяна. Близкие друзья Успенской не сомневались, что семья преодолеет тяжелый период. Представить себе, что любящая мать сдастся и откажется помогать Татьяне было просто невозможно. «Таня со мной! Большего счастья мне не надо. Я поняла, что такое счастье, только пережив несчастье», — сказала Успенская в программе «Однажды» на НТВ. Певица очень надеется, что Татьяна, вставшая на путь исправления, в будущем займет её место под солнцем в российском шоу-бизнесе. Недавно Успенская объявила о премьере первой студийной песни дочери. Перед покорением большой сцены будущая звезда, кстати, перенесла несколько пластических операций. На этот шаг Татьяна пошла из-за последствий аварии, случившейся в 2019 году в Коста-Рике.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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