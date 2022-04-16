Игра Ravenous Devils про кулинарию из человечины выйдет в апреле
Сегодня, 15:50 Вадим Карасев
Разработчики проекта Ravenous Devils объявили дату релиза игры на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Проект станет доступен игрокам уже 29 апреля.
Ravenous Devils — необычный кулинарный симулятор, в котором предстоит готовить блюда из человечины. По сюжету, пара героев переезжают в новый город, где царит бедность и преступность. Они решают заняться ателье и баром, кооперируя свои усилия по добыче «ресурсов» для приготовления блюд и пошива вещей. Игрокам предстоит обслуживать клиентов, развивать предприятия, скрывать следы своих преступлений.
Игра Ravenous Devils рассчитана на одиночное прохождение.
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По материалам: newxboxone