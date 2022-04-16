Игрок создал крепление для геймпада Xbox, которое позволяет играть одной рукой

Вадим Карасев





Компания Microsoft много работает над тем, чтобы играть на приставках Xbox было удобно всем пользователям. Одно из аппаратных решений, которое Microsoft представила в этом направлении, и оно получило массу положительных отзывов, это Xbox Adaptive Controller. Но есть и отдельные специалисты, которые работают в этой области.

Один из таких специалистов под ником Akaki Kuumeri представил на Youtube свою версию геймпада для Xbox Series X | S, на котором можно играть одной рукой. Он создал крепление, которое надевается на стандартный геймпад, после чего на контроллере можно играть, используя только одну руку — ниже в ролике видно, что при должной сноровке можно наловчиться играть в самые разные проекты на таком геймпаде.

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Такое крепление для геймпада его создатель продает за 67,45 фунтов на сайте Etsy, но его можно и самостоятельно напечатать на 3D-принтере — здесь представлены макеты.