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Ирина Хакамада призналась, кто помогает ей решить проблему с долгами мужа

Ирина Хакамада призналась, кто помогает ей решить проблему с долгами мужа
Писательница и политик Ирина Хакамада после смерти мужа осталась с многочисленными долгами, о которых даже не знала. Потеря мужа Владимира Сиротинского оставила глубокую рану в сердце как самой Ирины, так и ее особенной дочери — 25-летней Марии. Но душевные раны стали не единственным грузом Хакамады, она также разбирается с долгами, которые оставил ей муж. «Долги огромные. Больше, чем все мои деньги. Я знала о половине, мы собирались их выплачивать, половину я не знала. Это большая сумма. Поэтому адвокаты наняты… а потом еще с ними надо будет как-то расплачиваться», — делилась политик в YouTube-шоу «А поговорить?».
Ирина Хакамада с мужем Владимиром Сиротинским С возникшими сложностями она разбирается уже несколько месяцев, и помогает ей в этом старший сын Даниил. Он родился в первом браке Хакамады с Валерием Котляровым. Мужчине 44 года и все заботы матери он берет на себя. 14 апреля, выступая на Synergy Woman Forum в Vegas City Hall, Хакамада в очередной раз делилась жизненной мудростью. Ее выступление называлось «Дао жизни» — и публицист, в свойственной ей манере, транслировала в зал умение заглянуть вглубь себя. «Во мне офигенный ребенок. И именно поэтому меня окружает молодежь. Я к ним тянусь, я такая же непредсказуемая, хулиганка. Но с другой стороны есть мудрость. То есть, во мне есть крутой взрослый», — рассуждает спикер. Она отмечает, что старалась воспитывать детей так, чтобы не «убить» их внутреннего ребенка. «Я их не трогала, не контролировала, но мотивировала и разговаривала всегда как со взрослыми. Поэтому я для них друг, сестра или даже слабая дочка», — делится Ирина Муцуовна.
Ирина Хакамада с сыном Даниилом Стратегия оказалась верной и дала свои плоды. Сегодня дети во всем помогают матери. Когда началась непростая история с деньгами, сын сразу пришел на помощь. «Я позвонила сыну, сказала, давай ты будешь представлять мои интересы, разговаривать с адвокатами, потому что у меня уже нет сил. Я не такая железобетонная. Давай ты возьмешь себе функцию разбираться с этим. И он с большим удовольствием со всем разбирается», — призналась Ирина Хакамада. У 67-летнего экс-политика также есть дочь Мария. Она родилась в 1997 году в браке с Сиротинским. У девушки с рождения обнаружен синдром Дауна. Родители потратили много сил, чтобы Мария могла жить полноценной жизнью.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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