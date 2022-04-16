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Иван Ургант боится потерять свою работу

Иван Ургант боится потерять свою работу
Актер и ведущий Иван Ургант признался, что обожает свое дело. Шоумену исполнилось 44 года. День рождения он отмечает 16 апреля. Прошло уже больше месяца с тех пор, как телеведущий пропал из поля зрения. Дело в том, что Первый канал убрал из сетки вещания шоу «Вечерний Ургант». Пока судьба программы неизвестна, хотя уже и существуют разные версии. А тем временем стало известно, что Ургант больше всего боялся потерять работу, ведь он не представляет себя без телевидения.
Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я люблю ее не потому, что меня узнают на улицах, а потому, что я ее действительно люблю. И конечно, мне страшно представить, что настанет момент, когда у меня не будет такой работы. Но я отгоняю от себя эти мысли алкогольным веером», — рассказывал Ургант в одном из интервью. Напомним, ранее стало известно, какой псевдоним был у Ивана, когда он работал в ночных клубах и не имел такой популярности.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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