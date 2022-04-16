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Яна Рудковская высказалась о Павле Дурове, который отрекся от России

Яна Рудковская высказалась о Павле Дурове, который отрекся от России
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слова известного бизнесмена. 37-летний Павел Дуров попросил журнал Forbes не называть его «российским миллиардером». 47-летняя Яна Рудковская прокомментировала решение бизнесмена. Основатель российской соцсети «ВКонтакте» и создатель популярного мессенджера Telegram обратился к Forbes с просьбой не приписывать его к российским миллиардерам. Представитель Павла Дурова сегодня объяснил его желание. «Предприниматель уехал из России много лет назад. Его бизнес не зарегистрирован в России. Соответственно, весь доход Павла не может считаться российским. Возвращаться на Родину Дуров не планирует», — отметил представитель миллиардера. Яна Рудковская отреагировала на эту новость. «Еще одному стыдно быть русским. Не забывай свои корни, и место, где ты заработал первый миллион!» — указала жена Евгения Плющенко.
Яна Рудковская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Многие пользователи согласились со словами музыкального продюсера. «Грустно, когда талантливые люди так бездумно отрекаются от своей Родины», «Согласна. Сделал в России деньги — и свалил», «Неприятно это, обидно. Без корней мы никто, как дерево», «Печальная новость, ничего не сказать», — написали пользователи Сети. Как отмечает журнал Forbes, подобные заявления от уроженцев России поступали и ранее, но после начала спецоперации их количество выросло в несколько раз. Кроме Павла Дурова, аналогичное желание выразили братья Игорь и Дмитрий Бухманы, Николай Сторонский, Юрий Мильнер. Ранее Яна Рудковская связалась с представителями Dior, чтобы узнать правду о скандальной ситуации. В Сети появилась информация, что холдинг, в состав которого входят известные бренды, отказывается продавать свои вещи россиянам.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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