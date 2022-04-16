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Эмоциональное приключение South of the Circle выйдет на Xbox

Эмоциональное приключение South of the Circle выйдет на Xbox


Разработчики из студии State of Play Games объявили о скором выпуске на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, PC и Swtch эмоционального приключенческого проекта South of the Circle. Игра впервые вышла в октябре 2020 года в Apple Arcade, а теперь проект планируют перенести на большие игровые платформы. Точная дата релиза South of the Circle на новых платформах пока не называется.

South of the Circle — это эмоциональная приключенческая игра в сеттинге эпохи холодной войны. В игре «многослойный кинематографический сюжет», который рассказывает о последствиях жизненного выбора между карьерой и любовью. Играть предстоит за Питера — академика из Кембриджа, который оказывается в Антарктиде.


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Игра South of the Circle получила множество хороших отзывов после релиза на мобильных устройствах, многие отмечают в ней хороший графический стиль и напряженный интересный сюжет.

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По материалам: newxboxone

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