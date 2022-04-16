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Как правильно подобрать обручальное кольцо: разновидности и характеристики

«Обручальное кольцо – непростое украшение. Двух сердец одно решение…»

Производители ювелирных изделий предлагают большое разнообразие обручальных колец, которые отличаются материалами исполнения, конфигурацией, наличием дополнительных элементов, дизайнерским исполнением и прочими характеристиками. Выбирая изделие, нужно обращать внимание не только на эстетичность, но и на практичность.

Обручальные кольца: разновидности и материалы исполнения

Оригинальные обручальные кольца в Минске https://7karat.by/catalog/koltsa/obruchalnye/ можно купить из платины, серебра, золота, титана и других материалов. Для любителей золотых изделий производители предлагают варианты из желтого, розового или красного сплава.

Платиновые изделия являются альтернативным вариантом белому золоту. Такие кольца будут стоить дороже, но их износостойкость и долговечность все растраты компенсируют.

В каталоге интернет-магазина большой ассортимент:

  • классических;
  • прямых;
  • шайб;
  • круглых;
  • бочкообразных;
  • выпуклых;
  • вогнутых моделей.

Классические кольца представляют собой плоские и полностью гладкие изделия, выполненные из золота. Это универсальная форма, которой отдают предпочтения многие современные пары. Изделие удобно в носке, практичны, не мешают работать. Кроме этого, кольца поддаются гравировке. Сделать это можно на внутренней поверхности.

Круглые вариации, которые представлены в виде «бублика», производители предлагают без дополнительных вставок и декорации. Колечко выполнено в строгом стиле, не мешает во время работы, и не вызывает дискомфорта в носке. Таким типам отдают предпочтения мужчины.

Для повседневного ношения подойдут выпуклые типы. Это удобные изделия, которым необходима дополнительная полировка. На такие варианты наносят различные узоры, гравировку и прочее.

Обычные и обручальные кольца: в чем разница между украшениями

Обручальное кольцо классического типа отличается от других украшений этой категории. Традиционные изделия отличаются целостностью, гладкостью и простотой. Тип поверхности оказывает влияние на длительность первозданного внешнего вида. В каталогах есть модели с матированной поверхностью, за ними прочее ухаживать.

Для людей, которые отдают предпочтение строгому и сдержанному стилю, подойдут кольца без каких-либо лишних излишеств. Отличные вариант – модели в виде «бочонка». Это объемные и утолщенные изделия.

# Женское

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