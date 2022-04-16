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Косметическая компания LʼOccitane закрывает все магазины в России

Косметическая компания LʼOccitane закрывает все магазины в России

Французская косметическая компания LʼOccitane объявила о закрытии всех своих офлайн- и интернет-магазинов в России.В компании объяснили это решение желанием защитить сотрудников по всему миру "от потенциальной агрессии общественности", учитывая "огромные человеческие страдания", вызванные ситуацией на Украине.Компания осудила специальную военную операцию, которая началась в стране 24 февраля по указу Владимира Путина, и приостановила поставки и инвестиции в Россию.

За два дня до объявления о закрытии магазинов руководство LʼOccitane утверждало, что полностью уходить с российского рынка компания не будет, чтобы не пострадали ее 700 сотрудников.

В России у LʼOccitane работали более ста магазинов. Компания собирается поддерживать российских сотрудников и продолжать выплачивать им зарплату.После начала спецоперации на Украине работу в России приостановили L'Oreal, Estee Lauder, Sephora, LUSH, Chanel, Gucci, Dior, Céline, Givenchy, Make Up For Ever и многие другие бренды.

Ранее Spletnik обсудил с экспертами перспективы бьюти-индустрии в России в условиях санкций.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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