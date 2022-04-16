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Ксения Собчак прошлась по сбежавшим звездам

Ксения Собчак прошлась по сбежавшим звездам
Ведущая и журналистка Ксения Собчак, похоже, пытается восстановить репутацию.   На днях стало известно, что скандально известная в России Марина Овсянникова получила должность корреспондента в немецком издании Die Welt. Против этого выступили украинцы, проживающие в Германии. Они устроили акцию протеста перед зданием редакции. Небольшая толпа митингующих выступила с требованием — уволить россиянку Марину Овсянникову, которая, по их словам, является пропагандистским журналистом. Представителям Die Welt пришлось выйти и лично успокаивать недовольных. На родине эта новость вызвала скептическую реакцию. «Ну вот, и на родине в черном списке, и за границей покоя не дают», — пишут пользователи. А вот Ксения Собчак заступилась за коллегу и выразила возмущение реакцией активистов.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Ну что могу сказать, дорогие украинцы в Германии, еще меньше шансов, что поступок Овсянниковой кто-нибудь повторит. Молодцы! Такая реакция не приучит людей к привычке «каяться до победного», безмолвно сносить следующие десять лет тычки и плевки, чтобы вымолить прощение. Такая реакция озлобит и подтолкнет к позиции «да пошло оно все...» И следующий человек уйдет молча, если вообще уйдет», — пишет Ксения Анатольевна в личном Telegram-канале. Журналистка вспомнила в этой связи и уехавшую в Латвию Чулпан Хаматову, которая сегодня вынуждена раздавать десятки интервью западной прессе, подчеркивая свою антироссийскую позицию. «Эта укладывается в шаблон истории с Чулпан — дай палец, откусят руку. Тебе мало просто высказаться один раз в интервью, тебе надо каждый день клепать посты, чтобы искупить свое гражданство. Тебе мало пойти на должностное преступление... Тебе надо надеть рубище и уйти из профессии навсегда», — резюмировала Собчак. Напомним, Марина Овсянникова до недавних пор занимала должность редактора Первого канала. После начавшейся специальной операции на Украине она совершила должностное преступление — выбежала в прямой эфир программы «Время» с провокационным плакатом. За свою выходку журналистка была наказана штрафом, после чего уехала из страны.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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