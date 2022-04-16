Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Любовь — это лучшее, что может произойти с любым человеком. Если в вашей жизни есть это чувство — можно считать, что вам повезло. А сделать его еще крепче помогут рекомендации астрологов на грядущую неделю.

Эта неделя будет довольно благоприятной для решения сложных любовных задач. Всем тем, кто находится в отношениях, можно ждать разрешения внутренних конфликтов и неурядиц. Все потому, что главным астрологическим событием станет максимальная активность звездного потока Лириды.

Овен

Сфера личных отношений — уязвимое место Овнов. Астрологи не рекомендуют надолго уезжать от второй половинки, ведь та потребует больше внимания, чем обычно. Не стоит также забывать и о себе: можно переключиться на чисто спокойные занятия, остудить пыл, чтобы побороть хроническую тревожность. Пришло время поощрения собственных успехов и продуктивной работы. Любовь важна для Овнов, но временно отойдет на второй план.

Телец

Тельцам для того, чтобы познать счастье, можно попробовать ознакомиться с несколькими мудростями индейских племен. Это отличное время для того, чтобы начать пребывать в гармонии с собой и с миром. Только так Тельцы смогут привлечь истинное счастье, любовь и позитивную энергию. Представителей данного Знака ждет масса интересных событий, озарений, приключений.

Близнецы

В общении с людьми на этой неделе все будет очень хорошо, особенно если общаться преимущественно с представителями искренних Знаков Зодиака. Астрологи советуют Близнецам направить свои мысли и энергию на семью, отдых, творчество, детей, родственников. Особую радость принесет общение со старыми друзьями, путешествия. Заряд бодрости и счастья гарантирован, так что время подходит и для поисков любви.

Рак

Ракам на этой неделе необходимо попробовать избавиться от негативных установок, которые мешают добиваться желаемого. С ним ив любовной сфере достижение целей будет очень непростым. Тернистым любовный путь могут сделать также сомнения в себе. В данный период Ракам стоит быть открытыми и инициативными, тогда они станут в разы счастливее и привлекательнее для противоположного пола.

Лев

Львам на этой неделе удастся завести очень много новых знакомств. Разумеется, для этого недостаточно будет просто сидеть и ждать, бездействуя. Придется проявлять хотя бы минимум инициативы, но она точно окупится. Перед началом новых отношений желательно проверять совместимость с новым партнером. Всем тем, кто уже в отношениях, стоит приготовиться к позитивным переменам, которые сначала таковыми казаться не будут.

Дева

Девам нужно внимательнее смотреть на происходящее вокруг: получится найти ответ на важный вопрос, который мучил их очень долгое время. Возможно, Девы смогут понять, какой человек им нужен. Самое главное сейчас — бороться с мнительностью, иначе можно испортить жизнь и себе, и своей второй половинке. В отношениях с любыми людьми Девам стоит помнить об опасности лжи. Она может менять биополе и жизненный путь человека.

Весы

Одинокие Весы могут узнать нечто приятное — например, что в них кто-то тайно влюблен. Всем тем, кому удастся познакомиться с кем-то интересным, стоит помнить о секретах чтения характера по форме носа. Такой метод анализа поможет Весам заранее понять, что за человек перед ними. Не исключено, что во вторник негативная Луна подпортит настроение, но этот день будет единственным опасным и неподходящим для любви и романтики.

Скорпион

Звезды могут испортить жизнь кому угодно, но только не Скорпионам, входящим в список самых сильных духом людей. Энергетика этих людей будет очень мощной и непробиваемой. У них получится сделать свою личную жизнь еще увлекательнее и счастливее. По прогнозам астрологов, в отношениях Скорпионов установится удивительно приятная атмосфера. Скорпионы среди тех, кому отношения на этой неделе принесут много счастья, радости и удовлетворения.

Стрелец

У Стрельцов гораздо удачнее дела пойдут на работе, в сфере обучения и самосовершенствования, нежели в любви. Это совсем не значит, что в амурных делах им сейчас ловить нечего. Стрельцам нужно искать источники энергии и жизненных сил, чтобы справляться со всеми неурядицами и не унывать лишний раз. Внутри этих людей пробудится чувство счастья. Нужно прислушиваться к внутреннему голосу и следить за знаками судьбы.

Козерог

На фоне негативных тенденций, усиленных Марсом, Козероги могут не услышать голос своего сердца за шумом работы и повседневных забот. Поэтому нужно искать возможность хотя бы час в день побыть в уединении. Вторую половину недели можно смело посвящать сфере любви, общению с близкими. Можно начинать новые отношения, а простой нумерологический расчет поможет узнать, сколько эти отношения могут продлиться.

Водолей

Водолеям нужно стараться быть как можно более привлекательными. В этом им помогут яркие цвета в одежде и энергетика золотых украшений. У них получится завести новые знакомства и произвести наилучшее впечатление на противоположный пол. Всем тем, кто уже находится в отношениях, нужно проявлять больше внимания второй половинке, использовать романтику, чувственность. Эта неделя идеальна для амурных приключений.

Рыбы

Для того, чтобы понять, чего Рыбы хотят от жизни, им стоит в первую очередь избавиться от ментальной грязи. Чистое состояние ума поможет поставить правильные цели или понять, насколько всё итак хорошо. Астрологи не советуют сжигать за собой мосты при расставаниях. Тем, кто в отношениях, лучше настроиться на волну партнера, чтобы избежать проблем. Если есть некий разлад, то на этой неделе он сменится доверием и оптимизмом.