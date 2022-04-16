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L’Occitane закрывает магазины в России

L’Occitane закрывает магазины в России

17:45  Автор: Варвара Комарова



Французская сеть магазинов косметики L’Occitane объявила о закрытии физических и интернет-магазинов на территории России на фоне военной операции на Украине. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.

В компании также сообщили, что за последние несколько недель L’Occitane значительно сократила бизнес в России и приостановила инвестиции и продажи в стране.

«В то же время мы стремимся поддерживать и защищать наших российских сотрудников, а также будем продолжать выплачивать им заработную плату», — уточняется в сообщении.

После начала военной операции Вооруженных сил РФ на Украине в отношении России был введен самый серьезный с 2014 года пакет санкций, которые затронули первых лиц государства, финорганизации, а также сферы торговли и инвестиций. Зарубежные компании на фоне этого стали объявлять об уходе с российского рынка.

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#санкции #торговля


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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