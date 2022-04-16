Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Маша Федорова запустит бренд DIVNO "с особым вниманием" к девушкам с формами

Маша Федорова запустит бренд DIVNO "с особым вниманием" к девушкам с формами

Маша Федорова запустит бренд DIVNO "с особым вниманием" к девушкам с формами

Бывший главный редактор российского Vogue Маша Федорова запустит собственный бренд под названием DIVNO — об этом в своем телеграм-канале сообщила сменившая ее на посту Ксения Соловьева.

По словам Соловьевой, бренд был придуман совместно с основательницей I AM Studio Дашей Самкович и экс-заместителем генерального директора 12 Storeez Дилей Хисамовой. Особое внимание DIVNO уделит девушкам с формами — тем потенциальным покупательницам, существование которых многие российские дизайнеры игнорируют.

Соловьева опубликовала первый кадр из лукбука марки, в котором снялась plus-size модель Инаара Шеназ Нордин.

Маша Федорова поделилась сообщением нового главреда Vogue в своем телеграм-канале, тем самым подтвердив новость.

Напомним, что Ксения Соловьева завела канал в телеграме после того, как издательский дом Condé Nast, выпускающий журналы Vogue, Tatler, GQ, Glamour и другие принял решение приостановить работу в России из-за спецоперации на Украине.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Алина Загитова рассказала, почему не хочет участвовать в ледовом шоу на Первом канале
Алина Загитова рассказала, почему не хочет участвовать в ледовом шоу
Оскар Кучера прошелся по Насте Ивлеевой
Оскар Кучера прошелся по Насте Ивлеевой
Маша Федорова запустит бренд DIVNO "с особым вниманием" к девушкам с формами
Маша Федорова запустит бренд DIVNO "с особым вниманием" к
Эмоциональное приключение South of the Circle выйдет на Xbox
Эмоциональное приключение South of the Circle выйдет на Xbox
Игрок создал крепление для геймпада Xbox, которое позволяет играть одной рукой
Игрок создал крепление для геймпада Xbox, которое позволяет играть
Игра Ravenous Devils про кулинарию из человечины выйдет в апреле
Игра Ravenous Devils про кулинарию из человечины выйдет в апреле
Новые слухи от инсайдера про «Королевскую битву» для Halo Infinite
Новые слухи от инсайдера про «Королевскую битву» для Halo Infinite
Ксения Собчак прошлась по сбежавшим звездам
Ксения Собчак прошлась по сбежавшим звездам
Яна Рудковская высказалась о Павле Дурове, который отрекся от России
Яна Рудковская высказалась о Павле Дурове, который отрекся от России
Иван Ургант боится потерять свою работу
Иван Ургант боится потерять свою работу
Возлюбленная Влада Соколовского высказалась о его изменах
Возлюбленная Влада Соколовского высказалась о его изменах
Ирина Хакамада призналась, кто помогает ей решить проблему с долгами мужа
Ирина Хакамада призналась, кто помогает ей решить проблему с долгами

Топ на сегодня

Дима Билан решил заняться психологией
Дима Билан решил заняться психологией
Амину Муадди в сети считают разлучницей Рианны и A$AP Rocky — что известно о лучшей подруге пары
Амину Муадди в сети считают разлучницей Рианны и A$AP Rocky — что
Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Иосиф Пригожин считает Хаматову неадекватной
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина Орбакайте
Редкими кадрами с Аллой Пугачевой – именинницей поделилась Кристина
Катя Гордон на женском форуме объявила, что ждет третьего ребенка
Катя Гордон на женском форуме объявила, что ждет третьего ребенка

Еще по теме

Маша Федорова назначена главным редактором российского Vogue
В издательском доме Conde Nast прокомментировали слухи о кадровых перестановках
Главный редактор британского Glamour уволилась после 17 лет работы
Полина Аскери, Маша Федорова, Ксения Соловьева и другие на рождественском ужине в Москве