Маша Федорова запустит бренд DIVNO "с особым вниманием" к девушкам с формами

Вадим Карасев

Бывший главный редактор российского Vogue Маша Федорова запустит собственный бренд под названием DIVNO — об этом в своем телеграм-канале сообщила сменившая ее на посту Ксения Соловьева.

По словам Соловьевой, бренд был придуман совместно с основательницей I AM Studio Дашей Самкович и экс-заместителем генерального директора 12 Storeez Дилей Хисамовой. Особое внимание DIVNO уделит девушкам с формами — тем потенциальным покупательницам, существование которых многие российские дизайнеры игнорируют.

Соловьева опубликовала первый кадр из лукбука марки, в котором снялась plus-size модель Инаара Шеназ Нордин.

Маша Федорова поделилась сообщением нового главреда Vogue в своем телеграм-канале, тем самым подтвердив новость.

Напомним, что Ксения Соловьева завела канал в телеграме после того, как издательский дом Condé Nast, выпускающий журналы Vogue, Tatler, GQ, Glamour и другие принял решение приостановить работу в России из-за спецоперации на Украине.

Ольга Петелина